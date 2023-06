Il y a 15 ans, le comeback légendaire des Celtics face aux Lakers

Le Game 4 des finales NBA 2008 entre les Lakers et les Celtics, qui se jouait au Staples Center, a donné lieu à un des comebacks les plus incroyables de l’histoire. Menés 2-1 dans la série, les Lakers ont pris d’entrée les Celtics à la gorge en menant 35-14 après un quart. Ils ont compté jusqu’à 24 points d’avance en milieu de second quart et se dirigeaient vers un succès avec encore 20 points d’avance à 18 minutes du buzzer. Puis le match a basculé sur un 23-3 des Celtics, qui ont fini par recoller et passer devant sous l’impulsion du Big 3 Ray Allen, Kevin Garnett et Paul Pierce.