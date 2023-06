FIT & FIGHT : l’impitoyable culture du Miami Heat

En termes de préparation physique en NBA, il y a Miami… et puis il y a les autres. Née en 1988, la franchise a fait de la ‘shape’ de ses joueurs l’une de ses priorités depuis ses tout débuts. L’arrivée de Pat Riley aux manettes en tant que président ET head coach en 1995 a ensuite mis les mots éthique de travail, exigence, responsabilité et dureté au cœur du programme floridien. Pour jouer à Miami il faut être fit, et donc discipliné. Et le rester tout au long de l’année si on veut durer, ou ne serait-ce que pouvoir participer au training camp au retour des vacances.