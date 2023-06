Il y a 7 ans, la performance légendaire du duo LeBron James – Kyrie Irving lors du Game 5 décisif des finales NBA

Le 13 juin 2016, les Cleveland Cavaliers jouaient leur survie dans les finales NBA, au bord du gouffre, menés 3-1 par les Golden State Warriors. On anticipait le titre pour les Californiens, vainqueurs de 73 matchs durant la saison régulière et à une petite victoire du doublé, et ce à domicile. Mais ce soir-là le duo Kyrie Irving (41 pts à 17/24, 3 rebonds, 6 passes et 2 interceptions) – LeBron James (41 pts à 16/30, 16 rebonds, 7 passes, 3 contres et 3 interceptions) a sorti une performance légendaire et unique dans l’histoire des finales. Ils sont devenus la première paire de coéquipiers à inscrire au moins 40 points sur un match de Finales. En playoffs cela était toutefois déjà arrivé avec les Lakers Elgin Baylor et Jerry West en 1962 à Detroit, les Rockets Sleepy Floyd et Hakeem Olajuwon à Dallas en 1988, puis Clyde Drexler et Hakeem Olajuwon contre Utah en 1995, et enfin les Pacers Reggie Miller et Jalen Rose contre Philadelphia en 2000.

La suite on la connait…