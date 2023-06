Il y a 34 ans, au terme d’un impressionnant parcours, les Bad Boys de Detroit remportaient leur premier titre

Le 13 juin 1989 les Detroit Pistons parachevaient un parcours magnifique en playoffs en allant chercher leur premier titre NBA. Les fameux Bad Boys avaient survolé ces playoffs puisqu’une seule équipe a réussi à les battre : les Chicago Bulls de Michael Jordan. Ils avaient ainsi sweepé les Celtics, les Bucks et les Lakers pour un bilan de 14-2. En finale ils avaient largement dominé des Lakers décimés puisque privés de Byron Scott, blessé avant le Game 1 et avec un Magic Johnson diminué par une blessure à l’ischio. Une revanche pour les Pistons, battus l’année d’avant au Game 7 et qui avaient empêché les Californiens de remporter un 3ème titre de suite.

Joe Dumars terminait MVP des finales avec 27.3 points à 58%, 1.8 rebond et 6 passes.

Take a trip in the #NBAFinals time machine back to 1989 when Joe Dumars scored 17 consecutive points in 3rd Quarter on the way to helping the Pistons win the title 🏆 pic.twitter.com/suwDjqJTX0

— NBA UK (@NBAUK) June 13, 2019