Il y a 23 ans, la performance clutch de Kobe Bryant face aux Pacers 

Le 14 juin 2000 lors des finales face aux Pacers, les Lakers se déplaçaient à Indiana avec l’avantage 2-1 dans la série et récupéraient surtout Kobe Byrant, victime d’une entorse à la cheville lors du game 2 et absent au game 3. Visiblement gêné par sa cheville et limité à 6 points en première mi-temps, Kobe Bryant a tout de même pris les choses en main dans le money time et pris totalement le match à son compte lorsqu’en prolongation Shaq est sorti pour 6 fautes. L’arrière a mis 8 des 16 points de son équipe à 4/5 aux tirs en prolongation pour les mener à la victoire 120-118