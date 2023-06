Il y a 25 ans : « The Last Shot » par Michael Jordan

Il y a 25 ans, le 14 juin 1998, le basket vivait un des plus grands moments de son histoire. Ce jour-là se disputait le match 6 des finales NBA entre le Utah Jazz et les Chicago Bulls. Une rencontre qui s’est soldée par le succès des Chicago Bulls pour un 6ème titre en 8 ans mais plus que ça, c’était alors par conséquence ce qu’on pensait être dernier match de la carrière de sa Majesté, Michael Jordan.

Et le 23 des Bulls ne pouvait pas rêver meilleure sortie que de s’offrir et offrir aux Bulls un titre sur un shoot décisif, le si connu Last Shot, qui a également rendu célèbre Bryon Russell. Une fin de match où en 40 secondes Jordan a inversé la tendance alors que les Bulls étaient menés 86-83. Voilà comment terminer en beauté avec Chicago avec de plus 45 points au compteur

Les highlights en intégralité de Michael Jordan

L’intégralité de la rencontre