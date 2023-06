Il y a 20 ans : Tony Parker devenait le premier français champion NBA

Nous sommes le 15 juin 2003, Tony Parker devient le premier joueur français à remporter un titre NBA, au terme d’un match 6 gagné 88-77 par les Spurs face aux New Jersey Nets. Sur la série, le Français aura tourné à 14 points, 3.2 rebonds et 4.2 passes de moyenne aux côtés des ‘Twin Towers’ Tim Duncan (élu MVP des Finales avec 24.2 points, 17 rebonds et 5.3 passes de moyenne) et David Robinson.

À l’époque, Parker est non seulement le premier Français à être sacré champion aux États-Unis mais également tout simplement le 2ème joueur titulaire le plus jeune (à 21 ans, derrière Magic Johnson) à remporter une bague. À noter que Manu Ginobili était aussi le premier Argentin à gagner un titre NBA.