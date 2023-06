Le 15 juin 2003 les San Antonio Spurs recevaient au SBC Center les New Jersey Nets dans le Game 6 des finales avec la possibilité de remporter le titre avec un avantage 3-2. Ce soir-là un homme a réalisé un match de mammouth, c’est Tim Duncan. A son apogée, l’intérieur des Spurs a réalisé une des plus grosses performances de l’histoire des playoffs pour mener les siens à la victoire avec 21 points à 9/19, 20 rebonds, 10 passes et 8 contres. Il est passé à seulement 2 contres de réaliser le premier quadruple-double de l’histoire des playoffs, enfin pas vraiment. Il est passé à deux erreurs de la table de marque d’être le premier à réussir cet exploit. En effet, ce soir-là deux contres de plus auraient dû lui être attribués, la preuve en image :

Voici ses highlights