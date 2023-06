Il y a 27 ans les Bulls concluaient leur incroyable saison avec un Michael Jordan submergé par l’émotion

Le 16 juin 1996, les Chicago Bulls concluaient leur saison exceptionnelle (72 victoires en saison régulière) par un titre décroché lors du Game 6 des finales face aux Seattle Supersonics sur le score de 87-75. Ce match joué lors de la fête des pères avait une saveur particulière pour Michael Jordan, auteur de 22 points sur ce match, puisque c’était son premier titre depuis la mort de son père et sa première retraite. En interview d’après-match il avait les larmes aux yeux et on se souvient surtout de lui allongé dans le vestiaire, en pleurs.

A noter que ce match reste le match le plus regardé de l’histoire de la ligue puisqu’environ 60 millions de téléspectateurs étaient devant leur TV..

La puissance de ces images…❤️

C'était il y a 24 ans pic.twitter.com/KRlHSHWn82 — Basket-Infos (@Basket_Infos) June 16, 2020

Voici les highlights et l’intégralité de la rencontre