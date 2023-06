La face cachée de Jerry West : « Je l’aurais tué. Ça ne fait aucun doute dans ma tête »

Qui n’a jamais fait semblant d’aller bien ? Pour faire bonne figure, par sentiment d’illégitimité, pour ne pas inquiéter les autres, ne pas paraître faible aussi parfois, ou éviter le jugement. Et finalement rester dans sa bulle. À l’abri, pourrait-on se dire. On renvoie les émotions à plus tard, encore et encore. Jusqu’à étouffer. Pendant plus de 60 ans, Jerry West a tout gardé pour lui.