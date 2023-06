Il y a 11 ans, le premier titre NBA de LeBron James : « Il était temps ! »

Il y a exactement 8 ans, le 21 juin 2012, le Miami Heat était sacré champion grâce à une victoire 121-106 sur le Thunder dans le Game 5 des Finales à l’AmericanAirlines Arena. Le premier titre de LeBron James, 26 points, 11 rebonds et 13 passes dans ce match. En face Kevin Durant avait terminé meilleur marqueur d’OKC avec 32 points (11 rebonds).

Chris Bosh won his first NBA title today and he made sure to celebrate like it 🍾🤣 pic.twitter.com/GIWKecvDF5

— SportsNation (@SportsNation) June 21, 2019