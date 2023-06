Il y a 35 ans : James Worthy héros du Game 7 des Finales NBA

James Worthy tient son surnom de ‘Big Games James’ notamment grâce à sa performance du 21 juin 1988 lors du game 7 des finales NBA entre les Lakers et les Pistons. Ce jour-là il a réalisé le meilleur match de sa carrière avec son premier et unique triple double à la clé pour mener les siens au titre suprême (108 à 105). Une ligne de stats incroyables : 36 points à 15/22, 16 rebonds et 10 passes ce qui lui a également permis de rafler le titre de MVP des finales (22 points, 7.4 rebonds et 4 passes sur les finales).

Voici l’intégralité de cette rencontre

Le top 10 des finales de Worthy :