Les meilleures campagnes individuelles en playoffs de l’histoire NBA

Alors que nous venons d’assister à une campagne de playoffs, qui à coup sûr, restera dans les mémoires, les performances de Nikola Jokic nous ont donné envie de revenir sur les plus beaux runs de l’histoire de la postseason. Ici, on ne vous a gardé que la crème de la crème, et vous pouvez l’imaginer, il y a 2-3 dingueries que nous devons vous partager.