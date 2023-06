Quel free agent pour ton équipe ?

Le moment de la draft est passé, et déjà, nous avons un aperçu plus précis du paysage que pourra présenter la NBA l’an prochain. Maintenant, la prochaine étape, c’est la free agency, et justement, la question se pose : pour chacune des 30 équipes, quel serait l’agent libre idéal ? Le 6e Homme vous donne son avis ici !