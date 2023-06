La soirée de draft WTF des Nets en 1998

La Draft NBA est un des moments les plus importants de la saison, là où beaucoup de choses se décident avec bien sûr les choix de draft, mais aussi tous les trades. Forcément ça s’agite toujours énormément dans la war room et les téléphones ne cessent de sonner. Enfin, normalement. En 1998, la soirée de draft des New Jersey Nets a été on ne peut plus calme.

C’est Bobby Marks, désormais sur ESPN, et qui était dirigeant des Nets à l’époque, qui a raconté.

« John Calipari (coach de l’équipe à l’époque) était en vacances, » a expliqué Marks. « Nous n’avions pas de premier tour ni de second tour. La draft se passe et le téléphone n’avait pas sonné une seule fois. Quand nous avons regardé le mur, en fait on a découvert que le téléphone était débranché. Donc quand les équipes ont tenté de téléphoner pour faire un trade, le téléphone ne fonctionnait pas. »

En 1998 les Nets sortaient d’une saison intéressante après quelques années de galère. Ils avaient réussi à atteindre les playoffs pour la première fois en 4 ans, mais la saison 98-99 avait été très mauvaise avec le licenciement très rapidement de John Calipari et seulement 16 victoires pour 34 défaites (année de lockout)

En 2003, les Nets avaient échangé les droits de Kyle Korver aux Sixers pour 125 000$. Cela avait permis à l’équipe de couvrir les frais de la summer league, et l’achat d’un photocopieur…

Via Yahoo! Sports