Le 25 juin une date doublement spéciale pour Tim Duncan et les Spurs

Jeudi s’est tenu la draft, un moment qui peut changer une franchise et c’est ce qui est arrivé il y a exactement 25 ans. Ce soir de juin 1997, David Stern appelait à son pupitre le premier joueur, sélectionné par les Spurs, un certain Tim Duncan. Exactement deux ans plus tard, le 25 juin 1999, ce même Tim Duncan faisait plier les New York Knicks en finales NBA avec l’aide de David Robinson. Le jeune intérieur compilait 27.4 points et 14.0 rebonds sur les finales et était élu logiquement MVP des finales pour le premier de ses cinq titres NBA.

