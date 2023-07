Il y a 13 ans, le 8 juillet 2010, la planète basket avait les yeux rivés sur ESPN pour assister à « The Decision » et connaître la prochaine destination de LeBron James. Après de longues minutes d’interview, le public, en quête du moindre indice que pouvait laisser le King sur sa future destination, a assisté au coup de tonnerre lorsque l’ailier a prononcé cette phrase entrée dans la légende :

« This fall I’m going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. »

(Cet automne, je vais emmener mes talents à South Beach et rejoindre le Miami Heat)