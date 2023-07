Comment dépenser son 1er chèque en NBA : Qui a flambé ? Qui a été sage ?

Que font les rookies de leur premier chèque ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une petite mise en contexte. Chaque année, la NBA fait de nouveaux millionnaires. Le meilleur et le plus rapide moyen d’en faire partie c’est de se faire drafter. Les montants des contrats et les futurs salaires de chacun sont connus à l’avance selon une échelle prédéfinie pour chaque pick. Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, le jackpot ne tombe pas tout de suite. On vous raconte ça :