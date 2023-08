« Le plus grand match que personne n’a jamais vu »

Niché au sous-sol du Stade Louis II, le parquet de la salle Gaston Médecin de Monaco a été, un beau matin de juillet 1992, le théâtre d’un match mythique. Une opposition entre deux 5 menés par Michael Jordan et Magic Johnson lors d’un entraînement de Team USA avant les JO de Barcelone, et qui a mené « au plus grand match que personne n’a jamais vu », comme l’a décrit Sports Illustrated. Sans qu’on lui pose la question directement, Jordan l’a lui-même classé n°1 de sa liste en 2009 :