Les plus grosses perf’ individuelles de l’histoire de la Coupe du monde

À l’occasion de la 19e édition de la Coupe du monde, organisée conjointement par l’Indonésie, le Japon et les Philippines et qui se déroulera du 25 août au 19 septembre, on a décidé de remonter un peu le temps pour vous parler des plus grosses performances individuelles de l’histoire de la compétition, née en 1950. Et comme une perf’ ne se définit pas qu’au nombre de points purement marqués, on a fait le choix de ne retenir que les performances réalisées en phases finales.