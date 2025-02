Un MLK Day qui tourne court pour les Warriors

« Aussi difficile et douloureux soit-il, nous devons avancer dans les jours à venir avec une foi audacieuse en l’avenir »

Le message d’espoir de Martin Luther King Jr. raisonne peu au sein de la fanbase des Golden State Warriors, public éminemment gâté, mais qui semble vivre de plus en plus mal la fin de l’ère Curry.

La médiocrité relative mais réelle de l’équipe depuis plusieurs semaines est en parfaite opposition avec son début de saison. Les Dubs ne sont même plus dans le top10 de la jungle appelée Conférence Ouest. L’arrivée de Dennis Schröder le 15 décembre dernier a redonné un certain optimisme, mais les blessures successives de Jonathan Kuminga, Draymond Green, Steph Curry ou bien encore Brandin Podziemski poussent Steve Kerr à jongler avec les lineups.

Le starting five aligné contre les Celtics pour ce MLK Day a de quoi surprendre. Steph et Dennis en ligne arrière, Wiggins et Payton sur les ailes, TJD dans la peinture. Pas de quoi inquiéter l’armada des Celtics, au complet.

I have a dream. Mais il n’a probablement pas duré longtemps. Un blowout dans les règles, en antenne nationale. Un premier quart-temps disputé, ou Celtics et Warriors alternent des 8-0 runs. Mais la maladresse maladive de Golden State a rapidement mis fin à l’acte de foi du public. Boston s’envole, les Warriors ne reviendront pas.

Si les Celtics avaient démarré le match avec le pied sur la pédale de frein, ils ont lâché les chevaux au retour du vestiaire. Le match tourne au vinaigre pour les Californiens. 125-85, soit 40 points d’écart, la plus grosse branlée à domicile sous l’ère Steve Kerr. C’est également la pire défaite à domicile depuis 1985…

En plus d’une large domination dans la peinture (52-26), les Celtics ont shooté à 41,7% à 3pts, avec leur gros volume habituel (48 tirs longue distance). À côté, le maigre 14/53 (26,4%) de Golden State fait pâle figure. 85 points inscrits donc par les Warriors, tout simplement leur plus bas total de la saison.

Est-ce qu’ils ont perdu leur confiance ? Réponse de Steve Kerr :

« C’est la manière dont la NBA fonctionne ces jours-ci, avec tous ces gars qui artillent à trois-points, nous en avons pris 53 ce soir. Si vous en rentrez beaucoup, vous êtes au top, si vous n’en mettez pas et que l’autre équipe en met, vous pouvez très rapidement prendre l’eau. Il y a de gros momentum dans le basket d’aujourd’hui et vous êtes plus vulnérable que jamais. Cette façon dont ça joue les soirs, comme ce soir où le ballon ne rentre pas. Surtout contre les champions en titre, une

grosse cylindrée. Ça arrive, et nous devons tourner la page, nous préparer pour le prochain match. »

Make or miss league.

Propos recueillis à San Francisco

Envie de vivre la NBA au plus près, partez vivre une expérience inoubliable avec notre agence de voyages Trip Double. C'est par ici !