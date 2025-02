Où en sont les Français en NBA à mi-saison ?

Le contingent de joueurs français en NBA cette saison, s’élève à 14 et même 15 si on compte Killian Hayes en G-League. Si on sait que Victor Wembanyama domine, a-t-il atteint ses objectifs ? Qu’en est-il des autres joueurs tricolores et qu’espérer de leur deuxième moitié de saison ? On analyse tout ça ici, très bon visionnage !

