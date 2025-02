Quinten Post, la surprise du jour

Stephen Curry disputera son 11e All-Star Game, le 10e en tant que starter, lors du match des étoiles organisé cette année chez lui, à San Francisco. Il dépasse ainsi Paul Arizin et devient le Warrior avec le plus de sélections dans l’histoire de la franchise. Rien de plus normal pour Steve Kerr :

« C’est génial, vraiment génial. Un nouvel accomplissement pour lui, d’autant que le match se

déroule chez nous. Je suis très content pour Steph. Il le mérite bien évidemment, il fait encore une

super saison. »

Malgré ses performances individuelles, Golden State traine un bilan mitigé, et tous les yeux sont rivés sur la trade deadline. Le nom qui ressort le plus, et ce depuis plusieurs semaines, est Nikola Vucevic. Les Californiens rêvent de ses qualités de shoot, du spacing qu’il apporte, des prises à deux qu’il provoque. Après Nemanja Bjelica, JaMychal Green ou bien encore Dario Saric, le Vuce est le

stretch big qu’ils attendent.

Ça tombe bien, les Warriors reçoivent les Bulls. Mais surprise, c’est un autre seven footer qui va faire sensation. Quinten Post, rookie drafté au second tour et actuellement en 2way contract, produit exactement ce que les Dubs cherchent chez Vucevic. Il inscrit 20 points en 20 minutes, en rentrant 5 de ses 10 tirs tentés à 3pts. C’est la première fois dans l’histoire des Warriors qu’un joueur de plus de

2m13 marque plus de 4 tirs longue distance, un événement donc.

Le pivot néerlandais n’est pas le seul joueur évoluant depuis le début de saison à Santa Cruz, l’équipe Gleague affiliée, qui a fait sensation. Le brésilien Gui Santos ajoute 19 points, record en carrière, dont 5 tirs à 3pts. Post et Santos deviennent le premier duo des Warriors à inscrire au moins cinq tirs à 3pts chacun dans le même match, en sortie de banc.

Si les Bulls paraissent en maîtrise en 1ere mi-temps, malgré l’absence de Coby White, avec une réussite folle de loin (13/18 à 3pts), les 24 minutes suivantes tournent au calvaire, parfaitement illustré par l’affreux 2/22 à 3pts. À l’inverse, les Dubs règlent la mire (14/31 from downtown) et s’envolent vers une large victoire.

Brandin Podziemski a fait son retour et a pesé sur le jeu. Bonne nouvelle pour les hommes de Steve Kerr, toujours privé de Draymond Green et Jonathan Kuminga.

Interrogé sur ce que Quinten Post amène à l’équipe, Kerr déclare :

« Ça ouvre le terrain. Il pick’n’pop. Ça veut dire que le big adverse doit le suivre. Donc que ce défenseur n’est pas dans la peinture. Steph est le grand gagnant du soir avec tout cet espace à disposition. Le jeu devient vraiment beaucoup plus facile pour tout le monde. C’était vraiment excitant de regarder Quinten. Mais ça va au-delà de son tir, c’est aussi le feeling qu’il dégage, vous avez bien vu la passe qu’il a

faite à Lindy Waters à la fin. Il lit et ressent parfaitement le jeu. Et il a de la dureté ! C’est un joueur physique de 2m13. Ce n’est pas un seven footer tout en finesse, c’est un vrai big qui aime aller au contact. C’était vraiment satisfaisant de le voir saisir sa chance et en tirer parti. »

Les Bulls seraient toujours très enclins à échanger Vucevic. Mais ils cherchent un first round pick en contrepartie et les Warriors ne sont disposés qu’à donner des second round. Est-ce que Quinten Post va définitivement mettre un terme aux négociations ? Réponse dans les 10 prochains jours.

Propos recueillis à San Francisco

