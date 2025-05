La NBA a-t-elle tué son propre jeu ? Retour sur 75 ans d’évolution 🏀

Aujourd’hui, on vous propose un voyage passionnant à travers 75 ans d’évolution du jeu NBA, décennie après décennie. 🏀 C

omment la NBA est-elle passée d’un jeu lent et statique à un spectacle ultra-rapide basé sur le trois-points et le spacing ? Quelles stars, quelles règles et quels coachs ont transformé ce sport à jamais ?

De George Mikan à Stephen Curry, en passant par Magic Johnson, Michael Jordan, Shaq, LeBron James et Victor Wembanyama, on vous raconte l’histoire complète.

