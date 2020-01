Un sacré baptême du feu pour Sekou Doumbouya : « J’étais surpris et nerveux »

En NBA avec les Pistons, décimés en ce moment, Sekou Doumbouya se doutait qu’il allait avoir une opportunité de jouer cette nuit face aux Clippers. Mais il ne s’attendait pas à l’annonce qu’a faite Dwane Casey hier matin lors de la séance vidéo.

« Le coach a dit que je démarrais la rencontre. J’étais surpris » Sekou

Surpris et nerveux.

« Quand j’ai eu vent de ça ce matin, j’étais… j’étais nerveux. Parce que c’est un des meilleurs joueurs de la ligue à l’heure actuelle et j’étais nerveux. » Doumbouya

Privés de Blake Griffin, Luke Kennard et Markieff Morris, les Pistons sont en manque de personnel en ce moment.

« Je ne sais pas quelles autres alternatives nous avons. C’est au gars suivant de prendre le relais et ce soir c’était à son tour de défendre sur Leonard. Christian Wood ne peut pas défendre sur Kawhi Leonard. Nous cherchions un matchup face à Kawhi Leonard. Voilà l’explication. » Casey

Un sacré baptême du feu pour le Français face au dernier MVP des finales. Mais les vétérans de l’équipe lui ont donné quelques conseils pour cette première dans le 5.

« Simplement jouer, être libéré, jouer au basket et c’est tout. » Sekou

« Avec un jeune joueur comme ça, l’objectif numéro 1 c’est d’aller sur le terrain, de jouer et de prendre du plaisir. C’et ce que je n’ai cessé de lui dire. Je pense que c’est ce qu’il a fait. Il n’était pas là genre ‘Je joue contre Kawhi.’ C’était ‘Je joue juste contre un joueur comme les autres. Laissez-moi aller sur le terrain, me battre et montrer ce que je peux faire’ et c’est ce qu’il a fait ce soir. Un double-double c’est énorme pour la confiance et pour la suite pour lui. » Langston Galloway

Si les Pistons se sont inclinés et que cela n’a logiquement pas été simple pour lui face à Leonard, il s’est plutôt bien débrouillé puisqu’il signe un double-double : 10 points à 4/11 dont 0/4 à 3-pts, 11 rebonds et 1 interception en 27 minutes de jeu, soit plus de temps de jeu que depuis le début de sa carrière

« Je suis juste heureux, heureux de jouer et de montrer un peu ce que je peux faire. C’est tout. » Doumbouya

Casey a tout particulièrement apprécié sa présence au rebond, un domaine du jeu sur lequel les Pistons insistent comme l’expliquait récemment son coach G-League.

« J’ai été impressionné par la dimension physique qu’il nous a apportée. Tu défends sur un des meilleurs joueurs de la planète en la personne de Kawhi Leonard, sachant qu’il n’allait avoir aucune pitié de la part des arbitres. Il a été agressif. Il ne sait pas faire autrement. J’étais vraiment content qu’il termine parmi nos meilleurs rebondeurs. C’était très important. » Casey « Ce n’était pas mon jeu avant. Ils m’ont appris à aller au cercle à chaque fois et prendre les rebonds. » Sekou

Il faut espérer pour Sekou que cette première en appelle d’autre et qu’il a gagné le droit de rester en NBA pour s’y développer en ayant du temps de jeu

J’ai été patient, j’ai attendu mon tour et je l’ai eu. Je voulais juste pratiquer mon sport, mais j’ai été patient, j’ai bossé et je savais que ma chance viendrait. » Sekou

via The Athletic et Pistons.com