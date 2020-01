Aujourd’hui Nike sort une version « Chaos » des Kobe 5 Protro

The Kobe V Protro ‘Chaos’.

A decade later, the super-villain inspired colorway returns with a bigger Zoom Air unit and upgraded cushioning.

Arriving January 3: https://t.co/OZHDFqTKSU @KobeBryant #KobeV #Nike pic.twitter.com/cVeDIzpbDN

— Nike Basketball (@nikebasketball) January 2, 2020