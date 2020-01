Les Nets coupent Henry Ellenson

Après avoir coupé David Nwaba hier, les Nets ont décidé de couper Henry Ellenson selon Woj. L’ancien de Marquette était en two-way contract mais a très très peu joué. Il a disputé seulement 5 rencontres pour un total de 15 minutes.

Il a surtout passé son temps aux Long Island Nets où il tourne à 18.3 points et 9.5 rebonds en 11 rencontres.

A noter que les franchises n’ont que jusqu’au 15 janvier pour signer un joueur en two-way contract.

Brooklyn is waiving two-way F Henry Ellenson, league sources tell ESPN. Nets will likely add another backcourt player on a two-way or 10-day contract.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 3, 2020