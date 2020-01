James Harden et Clint Capela sortent l’artillerie LOURDE, les Sixers s’enfoncent malgré un excellent Ben Simmons !

C’était soirée ‘Flashback Friday’ à Houston cette nuit et pour l’occasion, James Harden avait décidé d’opter pour un style bandeau/tresses qui lui a bien réussi en plus de son maillot retro mid-90’s célébrant les 2 titres de la franchise : l’arrière star a compilé 44 points à 13/24 (6/12 à 3-points), 11 rebonds et 11 passes dans la victoire 118-108 de son équipe sur Philadelphie.

Les 76ers menaçant de revenir au score en fin de match, il a planté un 3-points l’un de ses fameux step-back face à Josh Richardson à 1’17 de la fin pour redonner 10 points d’avance aux siens avant de trouver Clint Capela (à un point de son record en carrière avec 30 points à 12/16, 14 rebonds et 3 passes) au alley oop sur la possession suivante pour tuer le match. C’est une 4ème défaite pour les hommes de Brett Brown, portés par les 29 points, 13 rebonds, 11 passes et 4 contres de Ben Simmons, les 24 points de Tobias Harris et les 20 points et 12 rebonds de Joel Embiid, absent au match précédent pour des douleurs au genou. Il s’agit de la plus longue série de revers depuis décembre 2017 (5). Houston remporte de son côté un 2ème match d’affilée.

Philadelphie (60 points à 52 inscrits dans la raquette, 32 passes décisives à 22 sur le match) était devant 27-20 après 12 minutes mais les Rockets (12/32 à 3-points contre 6/27, 24/32 aux lancers contre 18/24) ont réglé la mire dans le 2ème quart et menaient de 7 points, 60-53, à la pause. Auteur d’une petite série compliquée dans le 3ème quart avec un dunk en transition raté et un layup raté immédiatement derrière, Russell Westbrook a terminé à 20 points à 9/22, 7 rebonds et 4 passes. Houston menait 96-84 avant de jouer le dernier quart, remporté 24-22 par les Sixers.