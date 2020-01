Trouver un meneur, la priorité des Lakers ?

- in Los Angeles Lakers

By Christophe Brouet

Depuis de longs mois on parle de l’intérêt des Lakers pour Andre Iguodala, qui serait un excellent 15ème homme dans l’effectif. Pour le moment les Grizzlies campent sur leurs positions et veulent l’échanger, ce qui met les Californiens hors course, alors qu’ils sont annoncés comme les favoris pour le signer s’il venait à être coupé.

Selon ESPN, la priorité des Californiens en vue des playoffs, ce ne serait pas forcément Andre Iguodala, mais plutôt un meneur de jeu remplaçant.

« Un meneur de jeu remplaçant est la priorité numéro 1 pour améliorer leur effectif en vue des playoffs. » Dave McMenamin

À l’heure actuelle, Rajon Rondo et Alex Caruso sont les remplaçants sur le poste 1 et un renfort ne serait pas un luxe. Il y a quelques jours Woj rapportait justement que Darren Colison souhaitait sortir de sa retraite et aimerait signer aux Clippers ou aux Lakers. Il pourrait donc être une piste pour les Californiens.