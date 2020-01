Ben Simmons visé par les déclarations de Joel Embiid au sujet des soucis offensifs de l’équipe ?

Après la 3ème défaite de suite des Sixers à Indianapolis le 31 décembre, Ben Simmons, Josh Richardson et Tobias Harris ont tiré la sonnette d’alarme. Josh Richardson expliquait notamment que les joueurs devaient se rendre des comptes et Ben Simmons qu’il fallait que tout le monde se regarde dans le miroir. Hier apparemment ils ont eu une petite discussion à ce sujet. Joel Embiid, qui était absent face aux Pacers, a confié :

« Ça a été difficile lors des trois derniers matchs, mais ça va. Je ne veux pas vraiment partager ce qui a été dit dans le vestiaire, mais ça va. J’ai le sentiment que tout le monde a le moral et nous savons que nous allons nous sortir de ça. Je ne parle pas beaucoup, je mène par l’exemple, mais si j’ai le sentiment que quelque chose doit être dit, je le ferai, et en tant que leader vous devez faire ça. C’est ce qu’il faut faire. Tout le monde a la liberté de faire ce qu’il veut. Puis moi c’est comme ça que je progresse, j’aime quand les gens me disent ce que je ne fais pas bien, et j’ai le sentiment qu’à chaque fois que je fais mal quelque chose, ces gars me le font savoir. Nous sommes humbles, nous voulons apprendre, nous voulons progresse. Personne n’a peur de parler, tout le monde a la liberté de le faire et c’est la culture que nous avons. Il n’y a aucun souci. » Joel Embiid

Interrogé sur les difficultés offensives de l’équipe, Joel Embiid a semblé clairement viser Ben Simmons dans ses déclarations, et sa réticence à shooter à 3-pts malgré la volonté de Brett Brown de le voir en prendre au moins un par rencontre.

« Nous devons nous regarder dans le miroir et voir ce que nous pouvons faire individuellement, nous devons nous aider les uns les autres, même si cela veut dire qu’il faut sortir de notre zone de confort pour le bien de l’équipe et pour l’aider à gagner. C’est-à-dire que si tu dois écarter le jeu et shooter, alors il faut le faire. Nous avons besoin que tout le monde adhère à ça et ça ira. Nous essayons encore de trouver notre groove, nous n’avons pas été totalement en bonne santé. Comme je l’ai dit, ça ira pour nous. » Embiid

Les Sixers sont vus comme une équipe qui sera capable d’élever son niveau lorsque les playoffs arriveront, comme ils ont pu le faire à Noël face aux Bucks. Mais Brett Brown ne compte pas sur ça.

« J’ai vu ça et ce n’est pas acceptable. Ma vision du coaching et de la vie c’est que les choses s’additionnent et qu’il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton quand c’est le 14 avril. Ce n’est pas comme ça que je vois les choses et nous avons évoqué ça aujourd’hui. » Brown

Via The Athletic