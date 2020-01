Carmelo Anthony a pensé à revenir à la maison : « Je me suis dit ‘Pourquoi ne pas essayer d’aller jouer avec eux ?' » 

En ce début de saison, on a pu voir l’attachement de Carmelo Anthony à Denver et New York, où il a passé la majeure partie de sa carrière. Il y a un 3ème endroit qui a toujours une saveur particulière, c’est Washington. L’ailier est originaire de Baltimore ouest, non loin de la capitale. A DC il a souvent eu un accueil chaleureux. Hier la Capital One Arena l’a ovationné et applaudi à chaque panier.

« C’est la maison. Il y a toujours une connexion. Les amis, la famille, l’amour de la part des gens ici à DC, dans la région de DMV (Washington D.C., Maryland, Virginia), Baltimore. Ce sera toujours un endroit spécial. » Melo

Et lorsqu’il était sans club, il a pensé à signer aux Wizards de Washington.

« Au milieu de tout ce qui s’est passé au cours de la dernière année, je me suis dit ‘Pourquoi ne pas essayer d’aller jouer avec eux ? Pourquoi ne pas revenir proche de la maison ?’ Vous savez, tout ça entre en ligne de compte. C’est le seul moment où j’y ai pensé. S’ils avaient appelé, j’étais prêt. » Melo

Kevin Durant, aussi originaire de Baltimore, qui a grandi en allant voir les Wizards, avait laissé entendre qu’il ne voulait pas y jouer. Melo n’a jamais été aussi affirmatif

« Je n’ai jamais dit ça. Je n’ai jamais dit que je ne le ferais pas. L’opportunité ne s’est jamais présentée à moi. » Melo

Cette nuit pour son retour « à la maison », Melo a été dans l’efficacité avec 16 points à 7/9.

