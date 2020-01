Fracture de fatigue pour Frank Kaminsky

Mauvaise nouvelle pour les Suns et Frank Kaminsky puisque ce dernier, out lors des 3 derniers matchs en raison de douleurs au genou, souffre en fait d’une fracture de fatigue à la rotule droite. Les Suns l’annoncent out pour une durée indéterminée.

Depuis le début de saison il est un membre important de la rotation de Monty Williams, grâce notamment à sa capacité à s’écarter du cercle. En 32 rencontres dont 13 en tant que titulaire, il tourne à 11 points à 45.5% dont 34.% à 3-pts, 4.9 rebonds et 2.2 passes en 22.4 minutes