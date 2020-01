Daniel Theis bâche Trae Young dans les dernières secondes, Marcus Smart s’embrouille avec Alex Len derrière

Atlanta en retard de 2 points à 5 secondes de la fin, Trae Young a tenté sa chance sur un step-back à 3-points mais s’est fait contrer par Daniel Theis. Dans la foulée, Marcus Smart est venu l’enjamber ‘innocemment’ avant d’être interpellé par Alex Len, que le Celtic s’est empressé de pousser. Les deux joueurs ont hérité d’une technique.

Marcus Smart was about to step over Trae Young as the game ended, and things got heated in Boston. pic.twitter.com/kzA8p6Dlgf

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 4, 2020