Anthony Davis maltraite encore les Pelicans avec un énorme match, 4/4 pour les Lakers ! Bons retours à L.A. pour Ball et Ingram

Deuxième rencontre face à son ancienne équipe et deuxième match à au moins 40 points pour Anthony Davis, auteur de 46 points à 15/21 (13/13 aux lancers-francs, 3/5 à 3-points) et 13 rebonds (16ème double-double de la saison) dans la victoire des Lakers sur New Orleans 123-113 au Staples Center vendredi soir. Une 4ème victoire d’affilée qui fait suite à une série de 4 défaites pour L.A., également aidé par les 17 points à 7/17, 8 rebonds et 15 passes de LeBron James.

Danny Green (25 points à 9/14, 5 rebonds, 5 passes) a pris feu dans le 1er quart avec 17 points dont 5 tirs à 3-points pour aider les locaux à prendre 18 points d’avance. Los Angeles menait 64-51 avant d’encaisser un 9-0 (64-60) à 1’50 de la fin du 2ème quart puis de répondre par un 10-2 (7 points de Davis) pour rentrer aux vestiaires en tête 74-62.

Davis a marqué 19 de ses 46 points dans le 3ème quart-temps. Les Pelicans non loin au score (74-67) à moins de 2 minutes de la fin de la seconde mi-temps, Los Angeles a passé un 26-9 à ses adversaires pour prendre sa plus large avance du match (+24). Davis a inscrit 17 points durant ce run, dont ses trois shoots à 3-points du match (3/5). L’équipe confortablement installée en tête 105-83 à la fin du 3ème quart, New Orleans, qui a dominé le 4ème 30-18, est revenu au mieux à 8 points à 5 minutes de la fin.

Les ex-Lakers Lonzo Ball et Brandon Ingram ont terminé meilleurs marqueurs des Pelicans avec respectivement 23 points à 10/16 et 5 passes et 22 points à 10/27, 3 rebonds et 3 passes.