Marcus Smart et Daniel Theis héros des Celtics dans un match bien compliqué face au pire bilan NBA !

Il s’en est fallu de peu pour qu’Atlanta réussisse l’upset du jour mais Daniel Theis (14 points à 7/12, 6 rebonds, 2 contres) a fait la différence pour les Celtics (24-8), menés de jusqu’à 18 points dans le 1er quart-temps mais vainqueurs des Hawks (pire bilan de la ligue, 7-28) 109-106 vendredi soir. Le pivot est venu contrer Trae Young (28 points à 9/23, 5 rebonds, 10 passes) sur une tentative de step-back à 3-points à 3 secondes de la fin pour garantir la victoire des siens.

Jaylen Brown a terminé meilleur marqueur de Boston (6/25 à 3-points contre 16/45) avec 24 points en plus de 10 rebonds et Marcus Smart, titulaire à la place de Kemba Walker (malade), a compilé 15 points dont un 3-points pour le +4 à 43 secondes de la fin et 9 passes. L’arrière a ensuite chambré le banc adverse et cela lui a valu une technique (à Alex Len aussi). Il a ensuite signé un 1/2 aux lancers-francs à 0.3 seconde de la fin pour définitivement tuer le match. Gordon Hayward a ajouté 18 points, Enes Kanter 14 points et 11 rebonds pour les Celtics (54 rebonds à 42) qui restent désormais sur 7 victoires en 8 rencontres.