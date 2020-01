Plusieurs grosses écuries seraient intéressées par Andre Drummond 

Hier soir Woj rapportait que les Detroit Pistons et les Boston Celtics seraient en discussions très sérieuses pour Andre Drummond. Des personnes de la franchise des Pistons mais aussi à l’extérieur, seraient de plus en plus convaincues que l’intérieur sera transféré d’ici la deadline, fixée au 6 février.

Et les Hawks ne seraient pas les seuls sur le coup puisque si on en croit Yahoo! Sports, trois autres équipes très bien classées auraient fait part de leur intérêt pour l’intérieur : les Boston Celtics, les Toronto Raptors et les Dallas Mavericks.

Pas vraiment surprenant que les Celtics s’y intéressent puisque le poste de pivot est clairement le plus faible de l’effectif. A voir ce qu’ils seraient prêts à donner en échange car Drummond a un salaire de 27 millions de dollars. De même, pas vraiment une grosse surprise que Dallas s’y intéresse, ce qui soulagerait Kristaps Porzingis au poste 5. Quant à Toronto, ils ont déjà Marc Gasol sur le poste, mais ce dernier est discret depuis le début de saison et ils voient sans doute Drummond comme une upgrade de l’Espagnol, qui est sur la fin de sa carrière.

A noter que Drummond possède une player option pour la saison prochaine et il avait laissé entendre qu’il la déclinerait pour être free agent.