Evan Turner et Chandler Parsons mis au placard; Et Vince Carter ?

Les Atlanta Hawks sont passés très vite du mode : on veut faire les playoffs à on développe les jeunes, c’est-à-dire, on active le mode tanking. Avec le pire bilan de la ligue, 7 victoires pour 28 défaites, les Hawks ont définitivement tiré un trait sur la saison et ils ont fait passer un message clair à deux de leurs vétérans. Hier Evan Turner a en effet confié que l’équipe avait eu une discussion avec lui et Chandler Parsons pour leur dire qu’ils n’allaient plus être sur la feuille de match à l’avenir, afin de donner la priorité aux jeunes joueurs.

Même avant ça Parsons n’a pas beaucoup vu les parquets puisqu’il a joué seulement 6 rencontres, alors qu’Evan Turner, très décevant, tourne à 3.3 points, 2 rebonds et 2 passes à 38.1% en seulement 18 matchs et 12.8 minutes de moyenne. Les deux sont clairement des candidats à un transfert et s’ils ne sont pas envoyés ailleurs avant la deadline, ils négocieront sans doute un buyout.

Cela soulève aussi des questions sur le cas Vince Carter, l’autre vétéran de la franchise. Cette nuit il était actif, mais n’est pas entré en jeu, et il va donc attendre pour devenir le premier joueur de l’histoire à avoir joué lors de 4 décennies. Il pourrait bien lui aussi voir son temps de jeu se réduire sensiblement. On peut se demander aussi si sa saison se finira bien en Géorgie. Ce serait en tout cas bien dommage de le voir être limité à des miettes pour la fin de sa carrière.