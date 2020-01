Aaron Gordon : « Si nous jouons comme ça, nous avons le sentiment de pouvoir être des prétendants » 

En tête 84-79 à l’entame du dernier quart face au Heat dans le derby floridien, le Magic a fait parler sa défense pour décrocher une belle victoire. Ils ont tenu le Heat à zéro point lors des premières 3’21 du dernier quart pour s’envoler 92-79. Le Heat a vécu un calvaire dans le dernier quart, limité à 6 points à un terrible 3/19 dont 0/10 à 3-pts et pas moins de 6 ballons perdus.

« Il faut vraiment rendre à César ce qui est à César, et dans ce cas au Orlando Magic. Ils nous ont totalement étouffés et étranglés offensivement. Il faut donner du crédit à leur plan de jeu défensif et à leur exécution de ce dernier. Ils nous ont mis dans des situations difficiles. Ils nous ont éteint dans la raquette, ils nous ont privés de layups, ils nous ont empêchés de faire énormément de choses que nous avons l’habitude de faire et ils nous ont privés de nos tirs à 3-pts habituels. Il y a une possession où ils ont dû faire 5 close-outs consécutifs sur des shoots à 3-pts et ont fait un boulot incroyable en termes d’effort, pour les multiplier. Et nous, nous n’avons pas vraiment fait ça de l’autre côté du terrain. Ils ont mérité cette victoire. » Erik Spoelstra