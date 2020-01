Lloyd Piece sur l’explosion de Jaylen Brown : « Blâmez Pop »

Cet été le coach des Hawks Lloyd Pierce a pu côtoyer pendant de longues semaines les Celtics Jayson Tatum, Kemba Walker, Marcus Smart et Jaylen Brown. Il a donc appris à bien les connaitre et forcément lors du déplacement d’Altanta à Boston, les journalistes locaux l’ont questionné sur le sujet. Il a notamment évoqué l’explosion de Jaylen Brown, qui évolue à un niveau All-Star depuis quelques semaines.

Cet été avec Team USA, Gregg Popovich s’est beaucoup appuyé sur Brown, notamment pour le faire jouer poste 4 en raison des carences à l’intérieur de l’effectif. Cela a peut-être contribué à un déclic pour l’ailier des verts, mais nul doute que son éthique de travail et le boulot réalisé par Brad Stevens y sont aussi pour quelque chose.

Cette nuit, alors que les Celtics étaient très mal partis, menés de 18 points en premier acte, il les a boostés grâce à son énergie. Il termine avec 24 points à 8/13 et 10 rebonds.

« J’ai juste essayé d’augmenter un peu l’intensité et l’énergie, surtout la mienne. J’ai bataillé. Tout le monde a bataillé ensuite. J’ai essayé de puiser loin et de faire ce qui était nécessaire pour lancer un peu notre équipe et ça a commencé par la défense, et par chance ça a pris et nous avons pu l’emporter. » Brown