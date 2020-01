OUCH : Orlando écrase Miami avec un 4ème quart humiliant dans le derby floridien !

De la victoire 105-85 du Magic face à Miami cette nuit, on retiendra surtout cette stat : les 6 points marqués par le Heat dans le dernier quart-temps, soit le plus petit total – à égalité avec Portland en octobre 2017 – dans un quart-temps en plus de 2 ans ! L’équipe d’Erik Spoelstra a shooté à 3/19 dans la période (0/10 à 3-points) tout en y perdant 6 ballons.

Terrence Ross a terminé meilleur marqueur d’Orlando avec 25 points (7/13), devant Nikola Vucevic (20 points à 7/17, 11 rebonds, 7 passes), Aaron Gordon (16 points à 7/14, 8 rebonds, 3 passes) et Evan Fournier (15 points à 5/10, 2 rebonds, 3 passes), gêné par les fautes. En face Jimmy Butler a terminé à 23 points et 10 rebonds et Bam Adebayo, seul autre joueur du Heat à atteindre les 10 points – fait rare pour Miami cette saison – 14 points et 10 rebonds.

Une journée seulement après avoir tenu Toronto à 6/42 à 3-points dans la victoire à Miami, le Heat a été tenu à 7/37 de loin et 37.5% aux tirs. Mené 67-49 en début de 3ème quart après trois tirs à 3-points successifs encaissés signés Vucevic et Gordon, le Heat (25-10, 2ème défaite en 8 matchs) a répondu par un 14-3 pour revenir à 4 points sur deux 3-points de Meyers Leonard. Mais l’équipe a ensuite échoué à marquer le moindre point pendant 3 minutes et demi. Un autre 3-points de Gordon et un petit hook shot signé Vucevic ont poussé l’avance des locaux à 18 points à 4’29. Orlando s’impose pour la 2ème fois d’affilée.