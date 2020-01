La réponse parfaite de Shaq à ceux qui pensent qu’il ne pourrait pas jouer dans la NBA actuelle

La NBA a connu une évolution radicale lors de la dernière décennie, faisant place à l’ère du shoot à 3-pts, désormais une des armes les plus recherchées. Le spacing est devenu roi, et ceux qui ne s’y adaptent pas, que ce soit offensivement ou défensivement, ne font pas long feu. C’est ainsi qu’un pivot comme Roy Hibbert, dominant défensivement près du cercle, a subitement disparu, incapable d’aller défendre dans le périmètre et encore moins d’être une menace loin du cercle. Certains ont dû totalement changer leur jeu, comme c’est le cas de Brook Lopez. Ce dernier est passé de 7 tentatives au total lors de ses 6 premières saisons dans la ligue à 512 la saison passée !

Le jeu au poste bas est de plus en plus abandonné et depuis 2013-14 le nombre d’actions au poste, déjà bien moins nombreuses que dans les années 90, ont décliné de plus de 45%, soit de 15.4 à 8.4 par 100 possessions. Il n’y a plus que 5 joueurs en NBA qui jouent en moyenne au moins 5 actions au poste bas par rencontre : Joel Embiid, LaMarcus Aldridge, Anthony Davis, Karl-Anthony Towns et Kevin Love. Cela s’explique par le fait qu’une action qui finit par un tir à 3-pts donne en moyenne 1.12 point, contre 0.96 point à une action au poste bas. Il est aussi en théorie un peu plus facile stratégiquement de défendre un intérieur en faisant prise à deux, qu’un extérieur.

Mais si un joueur comme Shaquille O’Neal débarquait en NBA aujourd’hui, il n’a aucun doute qu’il dominerait et pousserait les défenses à s’adapter

« Je lui donnerais le ballon 1000 fois par match. Quand est-ce qu’il arrive en NBA ? Est-ce que je peux le drafter quelque part ? » Daryl Morey « Si un pivot débarque et qu’il veut dominer, il peut dominer, et facilement. Parce que nous nous sommes éloignés du jeu physique, les équipes ne savent plus jouer ce style de jeu désormais. Si le pivot qu’il faut débarque en NBA, cela redeviendra comme à l’époque. Un gars face à qui il faudra changer les défenses. » Shaq

Shaq ajoute cette réponse succulente :

« En fait j’aimerais jouer dans la NBA actuelle. J’apporterais un peu plus de jeu physique. J’apporterais ma longueur, j’apporterais mes qualités athlétiques. Et avant que vous disiez ‘Shaq ne peut pas jouer à cette époque’, sachez que c’est déjà le cas. Mon nom est Giannis Antetokounmpo. » Shaq

A son arrivée en NBA, Shaq était une anomalie de la nature, un pivot de 2m15 aux qualités athlétiques incroyables, capable de remonter le terrain aussi vite qu’un arrière et nul doute qu’il pourrait aussi briller dans la NBA actuelle. Giannis est justement le joueur qui score le plus dans la raquette depuis Shaq :

Joueur Points 1. Shaquille O’Neal, 1999-00 22.5 2. Shaquille O’Neal, 2000-01 20.1 3. Shaquille O’Neal, 2001-02 20.0 4. Shaquille O’Neal, 2002-03 19.6 5. Giannis Antetokounmpo, 2019-20 18.1 6. Giannis Antetokounmpo, 2018-19 17.5

Via ESPN