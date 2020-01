Timothé-Luwawu Cabarrot marque des points; Kenny Atkinson : « Il surprend; Je suis vraiment impressionné par son jeu »

- in Brooklyn Nets

By Christophe Brouet

Les Brooklyn Nets ne sont pas épargnés par les blessures sur les postes extérieurs avec les longues absences de Kyrie Irving, Caris LeVert et puis dernièrement David Nwaba. Ce dernier a été victime d’une rupture du tendon d’Achille, ce qui lui a coûté sa place dans l’effectif. Il y en a un qui profite de ces absences pour se montrer, c’est le Français Timothé-Luwawu Cabarrot. Signé pour un two-way contract, après avoir passé le début de saison aux Long Island Nets en G-League, il est désormais avec les Brooklyn Nets et enchaîne les prestations solides en sortie de banc. Sur les 4 derniers matchs, il joue en moyenne 22.9 minutes pour 8.5 points, 4.3 rebonds, 2 passes, 1 interception et surtout à 45.5% aux tirs dont un superbe 9/15 derrière l’arc.

« Il surprend. Il fait tout ce que nous lui demandons. Tout ce que nous demandons à un role player. » Kenny Atkinson

Il fait très bonne impression à ses coachs, notamment défensivement. Avec la blessure de Nwaba (et Garrett Temple qui est gêné par son genou), TLC pourrait bien se faire une place aux Nets en tant que 3&D.

« Personne ne pensait que nous l’utiliserions en tant que stoppeur. Ce n’était pas vraiment sa réputation, mais il a adopté ce rôle et je pense qu’il est prêt à tout pour trouver une place dans cette équipe et dans cette ligue. Je suis vraiment impressionné par son jeu, et par la façon dont il adhère à ce que nous faisons. Je veux tempérer un peu mon enthousiasme, car c’est encore tôt, mais c’est vraiment une agréable surprise » Kenny Atkinson

Rappelons qu’en tant que two-way contract TLC est limité à 45 jours en NBA et il est en train de consommer rapidement son quota. Mais au vu de ses performances, si ce ne sont pas les Nets qui le signent pour un contrat normal, une autre équipe le fera sans doute.

Via NY Post