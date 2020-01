Mauvais ‘body language’ et nouvelle défaite, ça ne colle pas chez les Sixers : « Pas l’impression qu’on progresse »

Brett Brown s’est voulu positif après la 4ème défaite consécutive (plus longue série depuis décembre 2017) de son équipe vendredi soir à Houston. Le coach des Sixers a préféré retenir que son équipe s’est battue pour revenir à 5 points dans le dernier quart.

« J’aime aimé l’esprit de notre groupe. » Brett Brown

Avec son bilan de 23-14, Philadelphie est 6ème de la conférence Est (chute de 5 places en 3 semaines au classement), et reste sur 7 défaites en 10 rencontres. L’équipe n’a plus gagné depuis sa victoire convaincante sur les Milwaukee Bucks à Noël.

« Quatre défaites d’affilée ça craint, pas l’impression qu’on progresse, donc c’est frustrant. Gagner est important pour moi. Ça me pèse. Tout ce qui m’intéresse c’est gagner. On doit trouver un moyen. On doit continuer à se battre. » Joel Embiid, 20 points à 7/17, 12 rebonds, 3 passes « On doit rester concentrés. On ne peut pas être trop distants les uns des autres. On doit être une équipe. » Ben Simmons, 29 points à 13/20, 13 rebonds, 11 passes, 4 contres

Après avoir limité les Rockets à 20 points dans le 1er quart et pris jusqu’à 10 points d’avance dans la période, ils ont vu James Harden inscrire 14 points (sur ses 44 à 13/24, 11 rebonds et 11 passes) dans le 2ème quart et Houston passer définitivement devant après un dunk de Clint Capela (30 points à 12/16, 14 rebonds) à 7 minutes et 43 secondes de la mi-temps. Interrogé sur le « body language » inquiétant de ses joueurs durant la rencontre, Brown a répondu :

« Ils étaient probablement découragés. C’est difficile de défendre sur James Harden, vous pouvez leur demander. » Brett Brown

Les joueurs eux, ont plutôt pointé du doigt leurs problèmes en attaque. L’équipe (6/27 à 3-points) ne tourne qu’à 104 points pour 100 possessions par match sur sa série de défaites, ce qui ferait d’elle une des 5 pires franchises de la ligue dans le domaine sur la saison.

« On défend sur moi en faisant des prises à deux à chaque fois que je reçois le ballon, la raquette est bouchée, donc c’est difficile de bien faire circuler le ballon et de trouver des moyens de scorer. » Joel Embiid « On doit trouver le bon équilibre pour combiner tous nos talents sur le terrain. On doit continuer à plus bouger sur le terrain, à créer les uns pour les autres et à faire les petites choses pour le coéquipier à côté. On doit progresser là-dessus. On a beaucoup de talent mais dans le même temps, on doit trouver comment faire fonctionner nos talents ensemble pour le bien du groupe. » Tobias Harris, 24 points à 8/18, 2 rebonds, 2 passes « Je pense qu’ils sont suffisamment intelligents pour savoir qu’on a le talent et qu’on évolue dans une bonne ligue. Il n’y a rien de honteux à perdre à Houston. On connaîtra des jours meilleurs. » Brett Brown

La suite pour les Sixers, deux jours de repos avant d’affronter Oklahoma City, qui reste sur 8 victoires en 9 matchs.

« On est frustrés, mais on sait qu’on doit progresser. Tout le monde est d’accord là-dessus je pense. Donc on est impatients de jouer OKC. On doit aller chercher cette victoire. » Ben Simmons

via ESPN