Portland et Phoenix se reprennent avec deux trios vainqueurs

Retour sur les deux derniers matchs de la nuit en NBA :

Phoenix Suns – New York Knicks 120-112

Longtemps devant au score et 87-83 après 3 quarts-temps, les Knicks sont finalement tombés à Phoenix, passé devant 94-93 sur un 3-points de Ricky Rubio à 8 minutes de la fin. C’est ensuite sur un shoot réussi par Aron Baynes sur un service de Deandre Ayton à 5’22 que les Suns ont pris un avantage définitif. New York, à 2/11 de loin dans la période, n’a pas su répondre. Baynes a terminé à 20 points et 12 rebonds, Ayton 15 points, 13 rebonds et 5 passes, Kelly Oubre Jr. 29 points et Devin Booker 38 points. Marcus Morris a signé 25 points pour New York, Bobby Portis 20 points en sortie de banc.

Washington Wizards – Portland Trail Blazers 103-122

Les Blazers ont mis derrière eux leur série de 5 défaites cette nuit en battant Washington dans le sillage des 35 points de Damian Lillard, 24 points de C.J. McCollum et 23 points, 21 rebonds et 5 contres d’Hassan Whiteside ! Carmelo Anthony a lui ajouté 16 points. McCollum a démarré un 11-1 dans le 3ème quart avant d’ajouter un 3-points pour le +9, 73-64. Whiteside a ensuite marqué 4 points d’affilée et Lillard rentré 2 lancers pour porter le score à 79-65. Jordan McRae (35 points) a ramené Washington à 103-96 à 5’54, mais Lillard lui a répondu par 5 points consécutifs (108-96). Isaiah Thomas a été éjecté moins d’une minute 30 après le début du match après avoir initié un contact avec un de arbitres de la rencontre.