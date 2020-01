Andre Drummond : « Je ne suis pas un lâcheur […] J’adorerais jouer ici jusqu’à la fin de ma carrière »

- in Detroit Pistons

By ClemFiz

À Detroit depuis 8 ans et son arrivée en NBA via la 9ème position de la draft, Andre Drummond a réagi après la victoire des Pistons sur Golden State samedi aux rumeurs entourant son possible transfert, alors qu’il sera probablement free agent sans restriction cet été.

« – Je me plais ici, je n’ai pas de problèmes, j’aime être ici, je ne peux pas contrôler ce qui se passe en ce qui concerne cet aspect de la situation. – Vous avez parlé de votre envie de rester à Detroit, pourquoi vouloir rester ? – Je ne suis pas un lâcheur, premièrement. Si je commence quelque part, j’essaie de finir au même endroit, d’accomplir la mission, qui est de gagner un titre ici. Ce ne sera jamais moi qui veut aller où que ce soit. J’aime être ici. J’adorerais jouer ici jusqu’à la fin de ma carrière. »

Vendredi Woj rapportait que les Pistons avaient entamé des discussions sérieuses avec les Hawks dans un package centré sur Drummond (qui possède une player option de 29 millions de dollars pour 2020-21, qu’il peut décliner pour devenir free agent), et qu’ils s’entretenaient aussi avec plusieurs autres équipes à son sujet.

« Je connais ça depuis l’année de la signature de mon contrat , les rumeurs de trade feront toujours surface. Ça arrive toujours aux alentours de janvier. Rien ne s’est passé. Les discussions ont commencé, donc les questions arrivent en même temps. Je vais simplement conitnuer à jouer à mon jeu, à Detroit, où j’aime être, et ce qui se passera se passera. » Andre Drummond « J’ai eu une conversation avec Andre (avant le match samedi) mais je ne vais pas entrer dans les détails. La plupart des joueurs NBA comprennent qu’il y aura toujours des rumeurs. Si tu n’es pas productif ou que tu ne fais pas le job, personne ne va appeler, on ne parlera pas de toi dans les rumeurs. Mais si tu fais du bon boulot ou que tu fais partie des meilleurs dans ton domaine, les gens vont appeler et seront intéressés. Des rumeurs il y en aura toujours. » Dwane Casey, head coach

La deadline des transferts est fixée cette année au 6 février à 21h, heure française.

« Il n’y a rien de vraiment imminent. Ce n’est pas comme s’ils allaient me transférer demain. Ils écoutent ce qu’on leur propose. » Andre Drummond

via ESPN