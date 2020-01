10ème triple-double de la saison pour Luka Doncic (39 points à 14/32 dont 5/15 à 3-pts, 12 rebonds et 10 passes), un record de franchise mais il a raté ses shoots décisifs en fin de temps réglementaire et en prolongation, ce qui n’a pas été le cas de Terry Rozier ( 29 points à 10/15 dont 5/8 à 3-pts, 6 rebonds et 8 passes), qui a envoyé le match en prolongation et rentré un shoot à 3-pts clutch dans cette dernière.