James Borrego : « Luka Doncic me rappelle un gars comme Manu Ginobili

Cette nuit dans la défaite des siens en prolongation, Luka Doncic a de nouveau sorti une ligne de stats énormes, malgré des shoots clutchs ratés. Le meneur de jeu slovène compile 39 points à 14/32 dont 5/15 à 3-pts, 12 rebonds et 10 passes, son 10ème triple-double de la saison, un record de franchises. Et comme à chaque match, le coach adverse a changé ses louanges.

« Etre si jeune et avoir l’impact qu’il a en NBA ça en dit long à quel point c’est un joueur spécial. Le calme avec lequel il joue et la maturité avec laquelle il joue c’est vraiment unique pour un jeune joueur. Mais il a le ballon en main depuis de nombreuses années, il est professionnel depuis de nombreuses années et je pense que ça aide. Il me rappelle un gars comme Manu Ginobili, que nous avons à San Antonio. Quand nous l’avons récupéré, il était évidemment plus vieux que Luka, mais il avait de l’expérience. Il prend d’excellentes décisions presque 90% du temps lorsqu’il a le ballon. Il trouve le bon joueur, il fait la bonne action, il a la capacité d’écarter le jeu, de mettre des tirs à 3-pts en sortie de dribble et c’est un joueur très clutch. Il est presque plus à l’aise en fin de rencontre qu’au début. C’est un talent formidable, super pour notre sport. » James Borrego