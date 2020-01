Rui Hachimura manquera encore au moins deux semaines

Edit : Les Wizards ont annoncé que leur rookie japonais sera réévalué dans deux semaines.

31 décembre : Annoncé out au moins 5 rencontres le 17 décembre, soit jusqu’à ce début de semaines, Rui Hachimura va devoir encore patienter. Il avait été opéré après avoir reçu un mauvais coup de pied dans les bijoux de famille de la part de son coéquipier Isaac Bonga et Scott Brooks vient d’annoncer qu’il ratera encore plusieurs semaines, sans préciser exactement quand il sera réévalué.

Depuis le début de saison il fait partie des rookies les plus solides avec 13.9 points à 48.2%, 5.8 rebonds et 1.6 passes en 29.2 minutes.

Rui Hachimura is out for the game after getting kicked by Isaac Bonga in the groin. Yeesh. pic.twitter.com/cQYAXCLqrE

