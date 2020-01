Steve Kerr : « Stephen Curry et Klay Thompson meurent d’envie de jouer et nous mourons d’envie de le récupérer »

Depuis quelques matchs, Stephen Curry et Klay Thompson font sentir leur présence sur le banc de touche, sans doute les meilleurs cheerleaders de l’équipe. En pleine rééducation, ils prennent leur mal en patience, et on ne sait toujours pas quand on les reverra sur les parquets, mais ils sont dans les temps et un retour après le All-Star Break est en théorie possible.

« Ils sont sans aucun doute impatients. Ils le sont depuis le début de la saison. Je pense qu’ils vont aussi bénéficier de cette coupure. Ce run de 5 ans, en particulier pour ces gars, a été épuisant, donc l’ironie de la chose c’est que c’est probablement pour eux une bonne opportunité de relâcher la pression et de, peu importe la métaphore que vous voulez utiliser, refroidir leur moteur. Mais cela ne peut pas durer trop longtemps. Ils meurent d’envie de jouer et nous mourons d’envie de le récupérer » Steve Kerr

Thompson participe régulièrement à des exercices de shoot et de dribble alors que Curry est lui limité à l’utilisation de sa main gauche.

Via ESPN