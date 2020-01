Scénario fou à Dallas ! Luka Doncic en échec malgré un énorme match, Terry Rozier punit les Mavs dans le money time pour Charlotte

- in Charlotte Hornets

By ClemFiz

Déjà auteur du panier égalisateur pour envoyer les deux équipes en prolongation à la fin du 4ème quart, Terry Rozier (29 points à 10/15, 5/8 à 3-points, 6 rebonds, 8 passes) a en plus réussi le 3-points pour passer devant en prolongation et permettre à son équipe de décrocher une victoire 123-120 à Dallas. Il a été bien accompagné par Devonte’ Graham, 27 points à 8/17 et 13 passes dans ce 2ème succès de rang pour les Hornets, qui restaient précédemment sur une série de 6 défaites.

Luka Doncic a établi un nouveau record de franchise avec son 10ème triple-double de la saison : 39 points à 14/32, 12 rebonds et 10 passes, mais le rookie de l’année 2019 a perdu un ballon et raté deux tirs longue distance en fin de 4ème alors que les Mavericks avaient réussi à faire passer leur déficit de 20 points en 1ère mi-temps en avantage de 12 points dans le 4ème. À ses côtés Maxi Kleber a pour le 2ème match consécutif battu son record en carrière avec 24 points. L’Allemand a réussi un 3-points pour égaliser à 1’02 de la fin de la prolongation mais Rozier lui a répondu de loin de l’autre côté pour le +3, 117-114.

Charlotte a marqué les 6 derniers points du 4ème pour forcer la prolongation. Après un ballon perdu par Doncic, P.J. Washington (19 points à 9/12) a dunké puis Rozier a rentré un layup (103-103) à 19 secondes suite à une tentative à 3-points manquée par Doncic. Le Slovène s’est à nouveau manqué en retentant sa chance devant Miles Bridges, en vain. Bismack Biyombo a terminé à 11 points et 13 rebonds pour les Hornets, J.J. Barea a lui signé 11 points et 9 passes en l’absence de Tim Hardaway Jr. (ischio) pour Dallas. Kristaps Porzingis a manqué son 3ème match consécutif (genou).